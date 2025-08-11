Etruria Eco Festival a Cerveteri, apre l’Orchestraccia: a Ferragosto Afterhours in concerto ad ingresso gratuito • Terzo Binario News

Spettacolo, musica e comicità al Parco della Legnara da giovedì 14 a domenica 17 agosto

“Inizia la 19esima edizione di Etruria Eco Festival al Parco della Legnara a Cerveteri. Un ricco programma, con quattro appuntamenti straordinari, tra grande musica e comicità. Una manifestazione da sempre molto attesa in tutto il Litorale a Nord di Roma e in tutto il Lazio, pronta a regalarci spettacolo ed emozioni straordinarie. Da giovedì 14 a domenica 17 agosto, l’appuntamento è per tutti è a Cerveteri!”. A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri.

Etruria Eco Festival si aprirà giovedì 14 agosto, con la travolgente musica dell’Orchestraccia. Opening affidato a “Il Muro del Canto”.

Nella serata di ferragosto, venerdì 15 agosto, serata eccezionale ad Etruria Eco Festival, che ospiterà l’unica data gratuita in tutto il Centro Italia del tour degli Afterhours “Ballate per piccole Iene”.

Sabato 16 agosto è il momento della grande comicità, con Maurizio Battista che porterà in scena lo spettacolo “Una serata indimenticabile”. Tanti gli ospiti sul palco: Demo Morselli con Marcello Cirillo e la Big Band, Manuela Villa e Antonio Mezzancella. Per questo spettacolo è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso. Tagliandi in vendita su TicketOne.

Domenica 17 agosto, chiude la 19esima edizione di Etruria Eco Festival, il concerto degli Almamegretta. In apertura, i “Wogiagia”.

Tutti gli spettacoli, eccezion fatta per quello di Maurizio Battista, sono ad ingresso gratuito.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30, cancelli aperti dalle ore 18:30 con DjSet.