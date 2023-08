”Etruria Eco Festival 17 un grande successo”: i ringraziamenti del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti • Terzo Binario News

Il Primo Cittadino dopo il grande concerto di chiusura dell’Orchestraccia ringrazia tutte le realtà che hanno sostenuto la manifestazione

“Vedere la nostra spiaggia, il nostro Lungomare così gremito di pubblico è stata un’emozione straordinaria. Famiglie, tanti, tantissimi giovani ragazzi, bambini e tanta grande musica e spettacolo: un’immagine meravigliosa della nostra città. Ieri sera, si è conclusa una nuova straordinaria edizione di Etruria Eco Festival, la 17esima e assistere ad una serata simile è la conferma di quanto sia importante, fondamentale, investire sul mondo della cultura e in quello degli spettacoli dal vivo. Quest’anno sul Lungomare dei Navigatori Etruschi abbiamo dato vita ad una grande stagione estiva, con aree spettacolo, chioschi, punti ristoro: insomma, tutto ciò che potesse attirare pubblico sul nostro Lungomare, in particolar modo i nostri giovani che vogliamo che per il loro svago e il loro divertimento scelgano la città in cui vivono, Cerveteri. La grande serata di ieri dell’Orchestraccia, è stata la ciliegina sulla torta di due mesi straordinari”.

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, intervenuta ieri insieme al Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano sul palco di Etruria Eco Festival 17.

“Etruria Eco Festival è una manifestazione che per Cerveteri e tutto il Litorale a Nord di Roma rappresenta un appuntamento imperdibile – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – al termine di questi giorni di grande musica e di spettacolo, ci tengo ad esprimere pubblicamente alcuni ringraziamenti a delle persone senza le quali l’edizione di quest’anno non sarebbe stata possibile. Il ringraziamento senza dubbio più sentito lo rivolgo ad Alessio Pascucci, Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, Ente dal quale abbiamo ricevuto un importante finanziamento. Poi, il mio plauso va alla mia Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano, che insieme al personale dell’ufficio cultura ha lavorato su tutta la parte burocratica affinché tutto potesse proseguire correttamente”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ci tengo a fare dei ringraziamenti anche ad alcune realtà del nostro territorio che hanno sostenuto questa manifestazione, divenendo o confermandosi, come accade già da diversi anni, sponsor della manifestazione. In particolare rivolgo il mio ringraziamento alla Multiservizi Caerite Spa, nella persone del suo Amministratore Unico Remo Tagliacozzo, e alla Unicoop Tirreno, del quale ringrazio il Presidente e il Direttivo tutto. Soprattutto con Unicoop si tratta di una collaborazione che prosegue da tanti anni della quale siamo davvero molto orgogliosi e felici”.

