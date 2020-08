‘Etruria Eco Festival 14’ a Cerveteri, stasera tocca a Micol Arpa Rock - Terzo Binario News

Concerto al Parco della Legnara a partire dalle 21,30. Un viaggio dai Led Zeppelin ai Nirvana, Genesis, David Bowie, Pink Floyd e Bruce Springsteen

Arriva l’attesissimo concerto di Micol Arpa Rock al Parco della Legnara di Cerveteri nell’ambito della manifestazione ‘Etruria Eco Festival 14’ (giunta alla seconda serata), con inizio alle 21,30. Micol è un’artista che ha saputo rivoluzionare il mondo dell’arpa, strumento solitamente accostato alla musica classica, ma che con una semplicità e naturalezza straordinaria ha saputo rendere, con i suoi arrangiamenti innovativi e particolari, elemento prezioso in grandi brani che hanno fatto la storia del rock.

Un viaggio dai Led Zeppelin ai Nirvana, I Genesis, David Bowie, Pink Floyd e Bruce Springsteen. Oltre ai brani più celebri a livello internazionali, Micol Arpa Rock presenterà anche ‘Play’, album che la vede per la prima volta anche in veste di compositrice: l’album infatti, contiene sei brani inediti di Micol e sei rivisitazioni di hit dance, pop e rock. Da questo disco ‘Freestyle’, il primo singolo inedito scritto da Micol Arpa Rock che rappresenta la liberazione dal lockdown che ci ha tenuti a casa e distanti per un lungo periodo, causa l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.

Il concerto sarà anche occasione per ascoltare ‘Arpa Libre’, ultimo singolo di Micol Arpa Rock, inedito da lei scritto ed ispirato ai travolgenti ritmi cubani. L’ingresso al concerto è gratuito. Per accedere al Parco della Legnara è obbligatorio indossare la mascherina protettiva. Per l’occasione, l’arena-spettacolo della Legnara è stata perfettamente adibita al rispetto delle vigenti normative anti Covid, con sedie distanziate l’una dall’altra e personale presente per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e l’utilizzo delle mascherine.