Anguillara, le candidature di Mariani e Cicchese con Pizzigallo - Terzo Binario News

“Abbiamo dato il nostro contributo della divulgazione della terapia Di Bella con la prima interpellanza parlamentare nel 1996; Abbiamo reso possibile la somministrazione della Terapia Trasfusionale presso la Casa della Salute di Ladispoli;

Abbiamo dato vita alle Guardie Zoofile di Bracciano – Anguillara per la tutela degli animali;

La nostra attività, ci ha visto più volte impegnati nella tutela dell’Ambiente e degli Animali, ora vogliamo mettere le nostre esperienze al fianco degli Amministratori Locali, ed è per questo che vi chiediamo udienza: Vogliamo una legislazione ambientale per principi, superando l’attuale inquinamento da norme;

Abbiamo iniziato un nuovo esaltante percorso insieme a tanti il cui obiettivo è contribuire alla tutela dell’ambiente per una migliore qualità della vita, salvaguardare il diritto delle generazioni future e ritrovare il gusto di affermare ideali senza estremismi con il realismo del FARE e l’ottimismo della ragione; Senza un’adeguata protezione dell’ambiente, la sostenibilità dello sviluppo è compromessa.

AIUTATECI AD AIUTARE

con un voto congiunto