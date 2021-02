Estorsione: arrestato un 47enne di Civitavecchia dalla Polizia - Terzo Binario News

Estorsione ai danni di un uomo per qualche migliaio di euro, con le minacce che sono andate avanti per mesi fino ad arrivare ai colpi sparati a salve. Questo il motivo per cui un 47enne di Civitavecchia è stato arrestato ieri dagli agenti del Commissariato.

A catturare l’attenzione dei poliziotti diretti dal dottor Paolo Guiso è stato un episodio inquietante consumatosi questa estate: nella centralissima viale Guido Baccelli vennero esplosi alcuni colpi di pistola a salve ma nessuno si presentò per denunciare l’accaduto. Però degli agenti vennero a conoscenza degli spari e da lì partì l’indagine.

Nonostante un muro di omertà abbastanza solido – alimentato dalla paura – alla fine qualcuno cedette, affermando di aver notato scappare una moto in tutta fretta pochi istanti dopo il rumore dei colpi. Messi insieme alcuni indizi, si è riusciti a risalire a dare un nome e un volto a chi premette il grilletto, ovvero il 47enne già conosciuto dalle forze dell’ordine perché gravato di precedenti penali (anche se non riguardanti le estorsioni).

L’indagine ha consentito agli investigatori della Giudiziaria di ricostruire i tasselli fino ad arrivare a presentare un’accusa precisa e circostanziata. È venuto fuori che i colpi esplosi su viale Baccelli dell’estate scorsa servivano a intimidire la vittima dalla quale pretendeva somme di denaro da parecchio tempo. Nelle settimane successive, le minacce sono proseguite, finché la spirale non è stata interrotta dal lavoro della Polizia. In base agli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di disporre la custodia cautelare per il 47enne.

Provvedimento giudiziario messo in atto ieri dai poliziotti che hanno prelevato il pregiudicato in casa, senza che opponesse resistenza alle manette.

Si attende la comunicazione ufficiale, ma probabilmente oggi l’uomo verrà tradotto in carcere, dopo aver passato la notte nelle camere di sicurezza di viale della Vittoria.