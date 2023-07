“Estate sicura” sulle spiagge libere di Ladispoli, per palazzo Falcone è partita bene • Terzo Binario News

“L’attivazione di tutte le misure per garantire la massima sicurezza sulla nostra costa ai bagnanti si è rivelata subito efficace, in pochissimi giorni sono già stati effettuati vari salvataggi in mare grazie alla competenza di tutte le forze messe in campo per la stagione estiva”.

Con queste parole il Sindaco Alessandro Grando ha annunciato che il progetto “Estate sicura” sulle spiagge libere di Ladispoli, da Marina di San Nicola a Torre Flavia, è partito con il piede giusto, fronteggiando l’arrivo di decine di migliaia di villeggianti per un’estate che si prospetta da record.

“È doveroso – prosegue il sindaco Grando – ringraziare il consigliere comunale Pierpaolo Perretta e il Comandante della polizia locale Sergio Blasi per aver attivato in tempi record questo importante servizio.

Ringraziamo inoltre per la preziosa collaborazione il Comandante della Guardia Costiera di Ladispoli, Cristian Vitale, e la Regione Lazio, nella persona della Vice Presidente Roberta Angelilli, per averci concesso un importante contributo economico per sostenere questa iniziativa che assicura interventi tempestivi in caso di emergenza.

Le prime settimane di luglio sono state caratterizzate da costanti controlli, dall’alba al tramonto, della fascia costiera del territorio di Ladispoli. Occhi sempre aperti che hanno permesso di soccorrere bambini ed adulti in difficoltà.

Ricordiamo che, se è doveroso da parte del Comune dare risposte concrete ai residenti e ai turisti, garantendo sicurezza e accessibilità a tutti, è altrettanto innegabile ricordare che il mare deve essere amato e, allo stesso tempo, rispettato. Invitiamo quindi i bagnanti a seguire sempre le regole, evitando comportamenti avventati che possono provocare tragedie”.

Il progetto “Estate Sicura” sarà operativo fino a settembre, con particolare intensificazione dei controlli nel mese di agosto quando si prevede a Ladispoli un massiccio afflusso di vacanzieri.

“Ricordiamo che sono operative – specifica il consigliere comunale delegato al Demanio Marittimo, Pierpaolo Perretta – quattro postazioni di salvamento. A Marina di San Nicola, a Palo Laziale e nel quartiere Caere Vetus (una sulla spiaggia libera di via Santa Marinella e una sulla spiaggia limitrofa allo stabilimento La Baia).

In tutte le postazioni sono presenti torrini di avvistamento corredati da tutte le dotazioni di sicurezza necessarie. A disposizione delle persone con difficoltà motorie ci sono inoltre sedie sedie job oltre a delle passerelle di accesso che permettono a tutti di arrivare fino al mare. A Torre Flavia, durante i fine settimana, verrà ripetuto il progetto con la presenza di unità cinofile di salvamento.

Ogni intervento è concertato con il locale comando di Guardia Costiera che ringraziamo per competenza e disponibilità. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’assobalneari che , tramite una linea di comunicazione radio, ha contribuito a realizzare una azione più efficace sul territorio oltre all’indispensabile sostegno fornito dalla associazione Dolphin e dai suoi volontari specializzati nel soccorso acquatico, che supportano il progetto con le loro unità nautiche e, soprattutto, con la loro trentennale esperienza sul litorale.”