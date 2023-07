Il Pincio a Rfi: "Ripristinare subito i bagni alla stazione di Civitavecchia" • Terzo Binario News

La funzionalità dei bagni alla stazione va ripristinata immediatamente. È quanto raccomanda il Vicesindaco Manuel Magliani, in una lettera inviata ai vertici di Rete Ferroviaria Italia in seguito alle segnalazioni pervenute all’Amministrazione Comunale sulla mancanza d’acqua ai servizi igienici della struttura.

Nella missiva si chiede quindi, a nome del Comune, “con urgenza il ripristino della funzionalità delle toilette, tanto più in un periodo di massima affluenza di turisti e di temperature ben al di sopra della media stagionale, onde evitare disservizi per l’utenza in transito, oltre che un danno di immagine per la città”.

Magliani ricorda anche l’ordinanza sindacale dell’anno scorso, “redatta a seguito del crollo di ampie porzioni del corpo di fabbrica principale della stazione ferroviaria di Civitavecchia, con la quale si chiedeva il ripristino dei servizi essenziali, tra i quali anche le toilette”.