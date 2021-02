Estate a Cerveteri: tutte le informazioni - Terzo Binario News

Sul Lungomare dei Navigatori Etruschi proseguono intanto i lavori di restyling

Estate a Cerveteri. Già al lavoro l’Amministrazione comunale per garantire a cittadini, villeggianti e visitatori una stagione rispettosa delle normative anti-Covid lungo le spiagge di Campo di Mare.

Estate a Cerveteri 2021: i dettagli

“Dopo l’esperimento dello scorso anno – hanno riferito in una nota – in questi giorni abbiamo iniziato a pianificare le azioni da intraprendere in preparazione delll’Estate 2021. Numerosi accorgimenti e servizi saranno attivati per una eccellente fruibilità dell’arenile”.

Stagione estiva in sicurezza a Cerveteri

“Rendere la stagione estiva sicura e a misura di normative anti-Covid è una delle nostre priorità. In questi giorni siamo già a lavoro per farci trovare pronti all’apertura della stagione balneare, per tutelare l’economia degli esercenti balneari di Campo di Mare e le famiglie che affollano le nostre spiagge” ha dichiarato Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri.

Ordinanza per utilizzo delle aree a parcheggio

“Anche quest’anno, al fine di regolamentare al meglio la viabilità, con la Polizia Locale abbiamo emesso una apposita ordinanza che regolamenta l’utilizzo delle aree a parcheggio adiacenti alla spiaggia. È compresa pure un’area di sosta temporanea per i camper lontana dalle abitazioni”.

Le forze in campo per una estate in sicurezza

“È necessario emettere il dispositivo fin da ora viste le numerose presenze registrate lo scorso weekend sul nostro litorale. Il rispetto dell’ordinanza verrà garantito dalle presenza degli uomini e delle donne della polizia locale, del Gruppo Comunale di Protezione Civile, delle guardie di fare ambiente. A loro va il mio ringraziamento per l’impegno a servizio della nostra comunità”.

Estate Cerveteri: restyling del Lungomare dei Navigatori Etruschi

Intervenuto sulla questione Campo di Mare anche Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri, insediatosi nel Gennaio 2021 e impegnato nel proseguimento dell’iter tracciato dal Sindaco Alessio Pascucci nel restyling del Lungomare dei Navigatori Etruschi, i cui lavori sono in corso e a pieno regime.

“Il Restyling del Lungomare dei Navigatori Etruschi, dopo la sua acquisizione a patrimonio comunale nel 2017 e poi perfezionatasi nel 2019, rappresenta uno dei punti cardine del nostro mandato elettorale – spiega Luchetti – un’opera che Campo di Mare e Cerveteri tutta attendono da troppi anni. Un lungo lavoro, complesso, caratterizzato purtroppo non da pochi ostacoli: lo stiamo facendo diventare realtà. Per la stagione estiva, contiamo di aver concluso ed inaugurato l’opera e con l’Ordinanza appena pubblicata, che rimarrà in vigore per l’intero periodo estivo. Dopo aver realizzato un nuovo lungomare, contiamo anche di renderlo sicuro in questo momento storico così delicato e che necessita sempre di maggiori attenzioni”.