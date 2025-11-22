"Essere giovani oggi: scoprire chi siamo per imparare ad essere", l'iniziativa del comune di Ladispoli • Terzo Binario News

Tutto pronto per il lancio di “Essere giovani oggi: scoprire chi siamo per imparare ad essere”.

Un’iniziativa fortemente voluta da Riccardo Rosolino, Consigliere comunale delegato alla Politiche giovanili, curata e seguita dalla dottoressa Anna Maria Rospo, psicologa e psicoterapeuta, responsabile del progetto.

Il percorso è volto ad aiutare i giovani a comprendere meglio le relazioni interpersonali e apprendere l’impiego di quelle abilità pratiche che consentono di vivere una vita più soddisfacente e significativa.

A questo scopo esso valorizza la sensibilità e la tendenza formativa presente nei ragazzi e facilita l’acquisizione delle competenze necessarie per risolvere i numerosi e complessi problemi di relazione e di comunicazione che insorgono quotidianamente nei rapporti con i compagni, con i docenti e nel contesto familiare.

Il corso favorisce lo sviluppo dell’autostima, dell’assertività, del rispetto e della collaborazione nelle relazioni con i compagni e con l’autorità.

Previsti otto incontri totali, di cui quattro con esperti in specifici campi, i quali affronteranno il proprio tema con stretto riferimento all’età adolescenziale.

Si parte il 29 novembre con Francesco Cordeschi, personal trainer e imprenditore nel settore del fitness e del wellness. Previsto il 20 dicembre l’incontro con una delegazione della Polizia di Stato per un focus sul corretto utilizzo dei social network e sui problemi che potrebbero derivare da un utilizzo sbagliato della Rete. Per il 17 gennaio 2026 si presenterà ai giovani la dott.ssa Cristiana Laconi, biologa e nutrizionista, esperta in Educazione alimentare e Piani nutrizionali personalizzati. Infine, il 7 febbraio 2026 il confronto sarà con la dott.ssa Rossella Chiera, Neuropsichiatra Infantile.

Gli altri quattro incontri saranno condotti dalla dottoressa Anna Maria Rospo – in collaborazione con il Consigliere Delegato Rosolino – per analizzare tutte le emozioni e le eventuali perplessità emerse durante il confronto con gli esperti.

Nell’ambito dello stesso progetto sono previste 48 ore di sportello psicologico indipendente gratuito per i giovani.

Ogni incontro sarà curato e seguito dalla dott.ssa Anna Maria Rospo: “Il corso – spiega la dottoressa – prevede una forma di apprendimento attivo e impegna i giovani nella diretta esperienza dei concetti e delle abilità insegnate. Offre molti contenuti nuovi e stimolanti, facilita la condivisione di esperienze e l’espressione di idee, dubbi e problemi”.

Riccardo Rosolino, delegato alle Politiche giovanili, da parte sua dichiara: “In questa seconda fase del progetto, in continuità con quanto già svolto nel 2024, torneremo ad affrontare temi sensibili per le nuove generazioni e lo faremo supportati da esperti di diversi settori, oltre che dalla preziosa collaborazione della dott.ssa Rospo che ringrazio di cuore. L’Amministrazione Grando – conclude Rosolino – continua ad essere vicina ai nostri giovani e a investire nella loro formazione, in modo tale che possano avere gli strumenti necessari per affrontare argomenti di grande importanza nella fase della loro crescita, della loro adolescenza in particolare. Un ringraziamento particolare per il sostegno al Sindaco Alessandro Grando e a tutta l’Amministrazione, da sempre vicina ai giovani. Proseguiremo su questo percorso, continuando ad assicurare a ragazze e ragazzi sostengo, supporto, ascolto”.