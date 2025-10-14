Eseguiti dalla polizia due arresti a Tarquinia • Terzo Binario News

Nel corso dell’ultima settimana a Tarquinia personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini, entrambi pregiudicati e residenti in quel centro cittadino, in esecuzione di altrettanti provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria.

Nel primo caso gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tarquinia hanno eseguito un ordine di carcerazione disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a carico di un 27enne extracomunitario, condannato in via definitiva alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per un rapina commessa alcuni anni prima nella Capitale.

Nell’altra situazione i poliziotti del Commissariato hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Civitavecchia nei confronti di un 42enne italiano. L’uomo, ristretto agli arresti domiciliari con divieto assoluto di comunicazione con persone diverse dai familiari conviventi poiché ritenuto gravemente indiziato della commissione dei delitti di estorsione aggravata e di sequestro di persona in concorso, si era reso responsabile di numerose violazioni alle prescrizioni impostegli venendo denunciato più volte all’Autorità giudiziaria per il reato di evasione.

Al termine delle formalità di rito, entrambi i soggetti sono stati associati presso la Casa Circondariale di Civitavecchia.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio.