Successo per la raccolta del farmaco di Croce Rossa a Cerveteri • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ringrazia i Volontari di Croce Rossa e la cittadinanza tutta per aver risposto in maniera davvero importante all’iniziativa

“Un’ondata di solidarietà, generosità e altruismo verso chi non può permettersi di acquistare neppure il più comune dei farmaci antinfluenzali. Cerveteri ancora una volta si è dimostrata una città sensibile e attenta: i Volontari di Croce Rossa, nella giornata di sabato, hanno raccolto oltre 100 confezioni di farmaci, che serviranno a garantire ancora, con forza maggiore, le attività assistenziali medico-sanitarie che conducono all’interno del nostro territorio. A tutti i cittadini il mio ringraziamento e al gruppo di Croce Rossa Italiana Santa Severa/Santa Marinella, i miei complimenti per il lavoro che sempre svolgono per chi non possiamo e non dobbiamo lasciare solo”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, commentando i risultati della Giornata della Raccolta del Farmaco da Banco, tenutasi lo scorso sabato a Cerveteri all’interno delle Farmacie comunali n.5 e n.6.

“Tachipirine, sciroppi per la tosse, antinfluenzali, uno scatolone pieno di farmaci che Croce Rossa del Comitato Locale di Santa Severa/Santa Marinella, potrà consegnare nel corso dell’autunno e dell’inverno a quelle persone che hanno maggiormente bisogno, anche grazie al lavoro che svolgono attraverso l’Officina della Salute – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un risultato importante quello registrato a fine raccolta: ai cittadini tutti il mio ringraziamento, così come ringrazio i volontari di Croce Rossa e il personale delle nostre farmacie, per l’importante collaborazione offerta durante tutta la giornata”.