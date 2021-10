Grando: "Gli studenti dell'Alberghiero di Ladispoli useranno il palasport fino al completamento della loro palestra" - Terzo Binario News

“Questa mattina, insieme all’Assessore alla Pubblica Istruzione Fiovo Bitti, siamo intervenuti all’assemblea di Istituto indetta dagli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli.

All’ordine del giorno c’era l’ormai annosa vicenda della palestra, progettata nel lontano 2015 e mai realizzata.

A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera Città ho ribadito a studenti e professori il massimo sostegno nel supportare in ogni sede le loro giuste e legittime rivendicazioni.

Davanti all’inerzia della Città Metropolitana, che in tutto questo tempo non è riuscita a risolvere il problema, che non dimentichiamo è di loro esclusiva competenza, l’Amministrazione comunale ha deciso di sostenere i ragazzi mettendo a disposizione dell’Istituto Alberghiero, in orario scolastico, il nuovo Palazzo dello Sport che si sta costruendo in via delle Primule.

In attesa che la tanto agognata palestra venga realizzata i ragazzi avrebbero finalmente la possibilità di utilizzare una struttura di proprietà comunale per praticare attività sportiva, come loro diritto.

Ovviamente, se l’ipotesi dell’utilizzo del nuovo Palazzo dello Sport venisse accolta, chiederemo a Città Metropolitana di finanziare quantomeno un servizio di trasporto scolastico per accompagnare i ragazzi e di compartecipare alle spese di gestione della struttura. Le famiglie e gli studenti sappiano che l’Amministrazione comunale sarà sempre al loro fianco”.

Alessandro Grando