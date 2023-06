"Equilibro", il mercatino dei libri scolastici usati a Bracciano • Terzo Binario News

Iniziativa della Rete degli Studenti Medi

“Da tempo i dati evidenziano un costante aumento del costo dei libri, che mette a rischio il diritto allo studio dell3 student3.

Il “merito” di Valditara si sta effettivamente rivelando un criterio che, in realtà, si basa sulle possibilità economiche delle famiglie.

Come Rete degli Studenti medi di Bracciano, da 6 anni contrastiamo il caro libri attraverso il progetto di EQUILIBRO – il mercatino dei libri scolastici usati.

Con i dati che attestano un’ulteriore crescita dei prezzi di copertina, ancora oggi continuiamo ad opporci a questa retorica tossica del merito, attivandoci con progetti che garantiscano il diritto allo studio per tutt3.

Le famiglie potranno portare i libri che non usano più, attivando un processo di scambio a dei prezzi agevolati; la raccolta si svolgerà presso il ‘numero magico’ di Bracciano, in Via Sant’Antonio 27.

Prima data del mercatino il 27 giugno dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Per info 3477276314”.

Rete degli Studenti Medi di Bracciano