Approvato il rendiconto 2022 a Bracciano, Crocicchi: “Traguardo di gestione oculata e punto di svolta” • Terzo Binario News

Il 26 giugno consiglio comunale con approvazione del bilancio 2023-2025

Nell’ultimo consiglio comunale l’amministrazione Crocicchi ha approvato il rendiconto di gestione 2022.

Il Sindaco, durante l’assise comunale, ha evidenziato gli importanti risultati raggiunti e certificati da questo rendiconto: “L’anno scorso ci siamo trovati in una situazione finanziaria minata da un’eredità pesante: doveva essere ancora riconosciuto un debito fuori bilancio di oltre un milione e mezzo, per una sentenza pervenuta all’ente nel dicembre 2020.

L’amministrazione che rappresento, a differenza della precedente, ha provveduto a riconoscerlo, nel rispetto della sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello.

Una situazione diversa e migliorativa – ha proseguito il sindaco – rispetto alla quantificazione del fondo contenzioso, in quanto la posizione di potenziale soccombenza dell’ente si è alleggerita grazie a sentenze intervenute nel corso dell’anno favorevoli al comune di Bracciano”.

Un successo che dà ragione all’amministrazione e rispedisce al mittente le polemiche che avevano mosso le opposizioni, rivelatesi strumentali: “Lo scorso anno erano state sollevate dalle opposizioni numerose segnalazioni su una serie di vicende, ma le sentenze intervenute hanno dato ragione al comune di Bracciano, denotando la condotta di prudenza e la bontà del criterio utilizzato da questa amministrazione nella redazione del rendiconto.”

La nota più lieta è che il risultato dell’amministrazione permette un recupero anticipato del disavanzo, prevedendo un accantonamento anticipato di tutti gli importi relativi al piano di riequilibrio pluriennale e che mette l’ente nelle condizioni di valutare la richiesta di uscita anticipata dal piano.

Si tratta di un risultato importante, affatto scontato, che permette di rafforzare la programmazione consentendo quindi un potenziamento delle risorse e delle risposte.

Nel prossimo consiglio comunale convocato per domani 23 giugno 2023 verranno approvati gli atti propedeutici al bilancio di previsione 2023-2025, tra cui il Piano Biennale dei servizi e delle forniture e la modifica del Programma Triennale Opere pubbliche.

“Finalmente il 26 giugno sarà approvato il Bilancio di Previsione 2023-2035 che permetterà di dare slancio all’attività dell’amministrazione comunale e che impegna numerose risorse sul decoro urbano e sulle manutenzioni. Possiamo dire che in questo anno e mezzo abbiamo lavorato per rimettere il Comune di Bracciano sui binari dell’operatività, della capacità di spesa e della progettazione, ottenendo importanti risorse dal PNRR in molti settori strategici – ha chiosato il Sindaco Crocicchi