Eolico off shore a Civitavecchia, il Pd: "Accordo che apre prospettive di sviluppo e tutela ambientale" • Terzo Binario News

“Il PD locale esprime viva soddisfazione per l’accordo sottoscritto tra ENI, Cassa Depositi e Prestiti e il Gruppo danese CIP per la realizzazione di tre parchi eolici offshore tra cui quello, per 540 MW, a Civitavecchia.

Abbiamo sempre ritenuto che questo progetto potesse rappresentare un punto essenziale di svolta anche per la nostra città

Si tratta di ribadire, ancora una volta, che la strada maestra, per Civitavecchia e il territorio limitrofo, deve essere quella di una totale liberazione da impianti di produzione di energia elettrica, con alto consumo di suolo e utilizzo di combustibili fossili.

Il progetto richiamato evidentemente corrisponde alla necessità, nostra e dell’intero Paese, anche sotto il profilo della esigenza di affermare atti concreti che vadano nella direzione di affrontare gli effetti di un tumultuoso cambiamento climatico, del quale avvertiamo già ora i pesanti effetti.

Il progetto di eolico offshore per noi è essenziale, ma non esaustivo, di una visione che deve guardare al futuro non disperdendo quelle che potrebbero essere opportunità irripetibili. Si tratta di un fondamentale, primo, decisivo passo verso una visione che può candidare Civitavecchia ad essere laboratorio per un’area nella quale la produzione di energia non debba più essere sinonimo di inquinamento, degrado e sviluppo di patologie sanitarie gravi e diffuse.

A questo proposito, la città potrebbe divenire, accanto all’impianto offshore un hub per la costruzione di pale eoliche e dunque sollecitare la costituzione di un indotto industriale che potrebbe dare una risposta alla domanda di occupazione.

Noi continuiamo ad essere impegnati a sostenere quelle iniziative che si inseriscono a pieno titolo nella nostra idea, per un territorio che riesca a contemperare proposte concrete di sviluppo economico e la insopprimibile tutela dell’ambiente”.

