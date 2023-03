Eolico off shore a Civitavecchia: accordo fra Eni, Cdp e Copenhagen Infrastructure Partners • Terzo Binario News

Unindustria Civitavecchia: “Siamo a disposizione”

GreenIT, la joint venture italiana per le energie rinnovabili tra Plenitude (Eni) e Cdp Equity (gruppo Cdp), e Copenhagen Infrastructure Partners (Cip – attraverso i suoi flagship funds), hanno firmato un accordo per lo sviluppo di tre parchi eolici offshore galleggianti nel Lazio e in Sardegna.

Gli impianti saranno collocati a circa 30 km dalla costa e hanno una capacità totale di quasi due gigawatt.

L’intesa – fa sapere una nota congiunta – prevede lo sviluppo di un parco eolico nel Lazio, al largo di Civitavecchia, per una capacità complessiva fino a 540 megawatt e di altri due impianti situati al largo di Olbia (Sardegna), con una potenza di circa 500 e 1.000 megawatt.

I tre progetti dovrebbero generare circa 5 terawattora all’anno e saranno operativi tra il 2028 e il 2031, una volta completato l’iter autorizzativo e la successiva fase di costruzione.

L’intero portafoglio eolico offshore italiano della partnership raggiungerà una potenza di quasi tre gigawatt con una produzione annua di circa 7 terawattora di energia rinnovabile, in grado di soddisfare i consumi elettrici di quasi 2,51 milioni di famiglie, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030.

Dice il presidente di Unindustria Civitavecchia Cristiano Dionisi: “Sarà interessante approfondire insieme agli investitori le possibili interazioni con la filiera elettromeccanica di Civitavecchia e gli eventuali investimenti che vorranno realizzare sul territorio a supporto dei progetti di eolico offshore. Noi siamo a disposizione”.