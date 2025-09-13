Entra nella Ztl con la targa coperta da nastro adesivo: Roma Capitale denuncia una 50enne • Terzo Binario News

Tra i casi scoperti dagli agenti anche quello di un cittadino che aveva occultato la targa incollando i “gratta e vinci”

Una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale ha fermato una donna di 50 anni, di nazionalità italiana, sorpresa ad accedere irregolarmente al varco ZTL di via del Teatro di Marcello, in direzione piazza Venezia.

La conducente, a bordo di una Peugeot 107, aveva occultato parte della targa con del nastro adesivo per eludere i sistemi elettronici di rilevazione, per poi fermarsi poco dopo ed eliminare il materiale utilizzato. Gli agenti, che si trovavano in servizio di pattugliamento nella zona, si sono accorti dell’accaduto ed hanno subito bloccato il veicolo, identificando la responsabile.

Per la donna è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per occultamento di targa e truffa ai danni di Roma Capitale, oltre alla contestazione della violazione amministrativa per accesso non autorizzato nella Zona a Traffico Limitato.

Questo è solo l’ultimo caso di tentativi di elusione dei varchi elettronici che i caschi bianchi hanno intercettato negli ultimi mesi. Tra i più recenti episodi scoperti dagli agenti del I Gruppo Centro, impegnati in azioni mirate nelle località più colpite da tali fenomeni , quello di un cittadino che si era adoperato ad occultare la targa con una serie di gratta e vinci incollati accuratamente sulla stessa. Un altro conducente, invece, è stato sorpreso dalla pattuglia mentre era intento ad attraversare il varco con targa coperta con il proprio impermeabile.

Diversi anche gli autocarri fermati dagli agenti mentre cercavano di attraversare i varchi ZTL con portellone aperto, in modo da impedire la rilevazione della targa.