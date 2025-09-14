Caso Elena Vergari, l'inviato di Chi l'Ha Visto trova ossa a Ladispoli • Terzo Binario News

Questo il post di Chi l’Ha visto sul caso di Elena Vergari, la donna sparita vent’anni fa a Ladispoli.
“Mamma sparita vent’anni fa: Ossa ritrovate oggi dall’inviato di “Chi l’ha visto?” nella zona segnalata dalla lettera anonima su dove sarebbe occultato il corpo di Elena Vergari, scomparsa da Ladispoli (Roma).
Avvisata la Polizia che è intervenuta sul posto con il medico legale per verificare se si tratta di resti umani o di animali.
Archiviata nel 2017 l’inchiesta sul marito, che raccontò di averla vista andare via su un’auto nera con targa straniera”.