Enogastronomia, a Tarquinia si va "A Tavola con le stelle" • Terzo Binario News

Il locale “Vincanto” giovedì ospita una serata promossa dalla Stas, con il menù della chef Vittoria Tassoni e le previsioni zodiacali dell’astrologa Susy Grossi

Ancora un appuntamento enogastromico coi fiocchi a Tarquinia, anzi decisamente “brillante”. La proposta è della Stas Società Tarquiniense Arte e Storia, ancora su iniziativa della socia, la vulcanica chef Vittoria Tassoni, la quale stavolta si è lasciata ispirare dalle “stelle”, collaborando per creare il menù con l’astrologa Susy Grossi. Come già per la serata Slow Food ad ospitare l’evento sarà l’elegante winebar Vincanto in piazza S. Martino, nella cui cucina la Tassoni sarà ai fornelli coadiuvata dallo staff del locale, Si inizia alle 20, giovedì 19 febbraio.

Come vuole tradizione, il menù firmato Tassoni sarà cucinato con prodotti a km 0, offerti da tante eccellenze del territorio e della Tuscia: Oleificio Olitar dei fratelli Scibilia; Nativa BIO; Zootecnica Viterbese; Op.Cot Tarquinia; Centrale Ortofrutticola di Tarquinia; Campo delle Rose. Ad accompagnare i piatti, 4 vini dell’Azienda vitivinicola Etruscaia, azienda locale top nella produzione di vini BIO.

La serata sarà allietata e scandita dalle previsioni zodiacali dell’astrologa Susy Grossi (foto sopra) per ciascun segno dei 4 elementi: Aria, Terra, Fuoco, Acqua. La Grossi si occupa attivamente di astrologia da 25 anni con grandi soddisfazioni ed è stata un’allieva della brillante e segace Lisa Morpurgo. Ha scritto il libro astrologia in tavola, per tanti anni ha collaborato con casa Alice, da consulente astrologica con la passione per la cucina.

“Con Angelica, Domenico e gli altri di Vincanto – spiega Vittoria Tassoni – in collaborazione con la Stas, una volta al mese organizziamo queste cene a tema, sempre utiilizzando prodotti delle aziende del nostro territorio, così da valorizzarli e facendoli conoscere”.

Come chiarisce la presidente della STAS, Alessandra Sileoni: “Per “A Tavola con le stelel” abbiamo richiesto uno sconto sul prezzo per i nostri iscritti, nessun ricavato andrà all’associazione. Per info e prenotazioni potete chiamare direttamente il 320.4445908 o il 0766.1800047. Felici se vorrete essere dei nostri per una serata diversa all’insegna della buona enogastronomia, sotto i buoni auspici delle stelle”.

Cri.Val.