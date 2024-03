“In occasione dei festeggiamenti della “Domenica delle Palme” in piazza Scarabellotto fino alle ore 13:00 del 24 marzo è vietata la sosta in piazza Scarabellotto. Dalle ore 9:45 fino alle ore 11:00 di domenica 24 marzo è vietato il transito su Via Duca degli Abruzzi ( tratto compreso tra Via Trento e Via Flavia)”.

Lo si legge sulla pagina istituzionale del Comune di Ladispoli