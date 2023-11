Emis Killa sul Capodanno a Ladispoli: «Si parla di 200mila euro, non arrivo nemmeno a metà della cifra» • Terzo Binario News

Il cantante replica sui propri social network

Non accennano a placarsi a Ladispoli le polemiche relative al concerto di Capodanno

Come noto, nella serata di martedì il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando ha annullato l’esibizione di Emis Killa, quest’ultimo additato, in particolar modo da Repubblica, di avere in repertorio brani che rappresentano un inno al femminicidio.

Ma l’altra polemica è relativa ai costi del concerto, costi altissimi, sui quali però lo stesso Emis Killa, sul proprio profilo Instagram ha voluto dare delle spiegazioni.

“Mi spiace se le mie storie tra ieri e oggi sembreranno ripetitive, Ma oltre che leggere un sacco di fesserie in giro sono a letto col Colin e quindi ho un sacco di tempo da perdere. Pertanto visto che abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno. Perché si parla di €200.000 di compenso artisti?

A regà, non posso parlare anche per Gué pequeno poiché i suoi cachet sono giustamente affari suoi, ma vi garantisco che se il compenso per i miei show si avvicinasse solo alla metà di quella cifra non mi prenderei una pausa dal tour nemmeno se avessi la peste bubbonica”, ha scritto il rapper sui social