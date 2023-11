La Mollica Graziano sul Capodanno a Ladispoli: "Fuori il dettaglio sui compensi degli artisti" • Terzo Binario News

“Oggi più che mai, “IL PAESELLO”, necessiti di SPIEGAZIONI chiare e senza giri di parole!

Sull’allegato della delibera di giunta c’è un allegato che evidenzia il costo degli artisti ad €200mila euro!

Emis Killa dichiara (circa 12 ore fa) in una storia sui social: “se il compenso dei miei show si avvicinasse solo alla metà di quella cifra non mi prenderei una pausa dal tour nemmeno se avessi la peste bubbonica”!

Allora la domanda sorge spontanea, necessaria e dovuta per il rispetto che si deve a tutti i contribuenti e a tutti i cittadini della nostra città … i 200 mila euro che abbiamo letto sulla delibera comunale, a cosa sono destinati, nel dettaglio? servono per il cachet degli artisti o per altri bisogni non meglio precisati?

Pretendiamo trasparenza e informazioni chiare, l’amministrazione dovrebbe gestire il bene comune negli interessi di tutti, non di pochi…attendiamo e pretendiamo chiarezza!”.

Amelia Mollica Graziano