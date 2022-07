Domani il funerale di Francesco, il bimbo annegato a Santa Severa • Terzo Binario News

Esequie alla basilica di San Lorenzo a Roma, il sindaco Tidei: “Serrande abbassate in segno di lutto”

Si svolgeranno domani 13 luglio presso la Basilica di San Lorenzo a Roma i funerali del piccolo Francesco annegato a Santa Severa.

Per l’occasione si ordina a tutti gli esercenti commerciali della cittadina di abbassare le proprie saracinesche alle ore 12 per la durata di 5 minuti, in segno di lutto, vicinanza e solidarietà alla famiglia”.

Pietro Tidei