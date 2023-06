Emanuele Feoli confermato preparatore atletico del Team Nazionale della Lega Italiana Muay Thai • Terzo Binario News

Dopo i brillanti risultati degli atleti targati Venom Boxe – MTE Team ai recenti campionati italiani della Lega Italiana Muay Thai (organizzazione importantissima con il maggior numero di eventi sul territorio italiano), per il maestro Emanuele Feoli, arriva una notizia ancora più bella.

Feoli, già atleta di livello internazionale, e tra i migliori coach in circolazione, ha ricevuto la riconferma per il prossimo anno sportivo come preparatore atletico nello staff del Team Nazionale della Lega Italiana Muay Thai.

“Dopo le prestazioni eccezionali del Team Italia Limt a Patthaya lo scorso Marzo – afferma Feoli – frutto di un lavoro meticoloso del Maestro Federico Conti e del suo staff, arriva questa ennesima gratificazione che mi permetterà di proseguire il lavoro finora svolto.

È un incarico che mi riempie di orgoglio e soddisfazione. Quale unico personaggio civitavecchiese che è riuscito ad affermarsi anche in campo internazionale nella Muay Thai e nella Kick boxing, questo è un premio che mi tengo stretto per tutto il sudore versato negli anni, e per le ore spese sui libri a studiare ed aggiornarmi per stare sempre al passo con il resto del mondo”. La partecipazione attiva nello staff del Team Nazionale Limt è difatti l’ennesima prova superata dal civitavecchiese, già direttore tecnico della Venom Boxe (palestra locale dove è possibile frequentare corsi di Kick Boxing, Muay Thai ed MMA già assiduamente frequentata da moltissimi giovani), ed ora per il secondo anno consecutivo anche preparatore atletico di livello nazionale. Un traguardo personale importante per il maestro Feoli, che lo riconferma come realtà assoluta negli sport da combattimento civitavecchiesi.