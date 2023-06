Domani al PalaDeAngelis la festa del Santa Marinella Basket • Terzo Binario News

Finalmente ci siamo. Domenica alle 19,30 al Palazzetto di Sport di via delle Colonie ci sarà la festa dell’Asd Santa Marinella Basket per la promozione nel prossimo campionato di serie B.

Modo migliore per farlo sarà una partita tra il roster guidato in panchina da coach Daniele Precetti contro una squadra di “vecchie glorie” santamarinellesi la composizione solo al momento di scendere in campo sarà rivelata.

Appuntamento quindi a tutti i tifosi e simpatizzanti alle 19,30 per l’ultimo momento insieme di questa stagione in grande attesa per il prossimo fantastico campionato!