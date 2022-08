“Elogio a Eros”, il libro presentato a Passoscuro, Cavaliere: "La società attuale, vorrebbe imporre dei modelli di sessualità fluida e generi indefiniti" • Terzo Binario News

“Un momento di elevato confronto cultura si prospetta sul litorale Nord di Roma. Il dibattito toccherà argomenti spiritualità e concetti tradizionali per dipanare il significato dell’Amore.

Tutto ciò avverrà durante la presentazione del libro prevista per giovedì, 18.8.22 alle ore 22 che si svolgerà nel ristorante – stabilimento balneare “La Lampada” sito in Via Carbonia 35 a Passoscuro (Fiumicino-Roma).

Oggi più che mai è importante parlare dell’Amore come forza unificante e creatrice. In una società decadente e secolarizzata dove la “cultura della Morte” e le cosiddette “leggi civili” mirano alla distruzione dell’individuo, della coppia, della famiglia e della società è necessario inquadra l’Amore in termini spirituali e filosofici.

La società attuale, sessista e pornografica, che vorrebbe imporre dei modelli di sessualità fluida e generi indefiniti, ha intenzionalmente creato nella coscienza collettiva l’equazione sesso = amore, questo per togliere all’Amore il suo vero significato di forza creativa emanazione diretta di Dio.

Il libro: “Elogio a Eros” edito da Discendo Agitur – Ciampi Editore Roma, è una raccolta di saggi curata dal prof. Eduardo Ciampi. Il tema dell’amore viene analizzato sotto il profilo psicologico, sociologico, storico, spirituale e tradizionale. Molti saggi espongono il punto di vista dei Sufi (ordine iniziatico islamico), del Cristianesimo e delle varie culture filosofiche che descrivono in modo magistrale gli insegnamenti tradizionali dell’Occidente e dell’ Oriente.

I relatori prof. Eduardo Ciampi e il dr. Raffaele Cavaliere, sapranno condurre gli ospiti nell’avventura della scoperta delle vere radici dell’Amore, occultate in questo mondo materialistico caratterizzato da tanti “non valori” eletti a simboli di una società alla deriva etico-morale.

Vi aspettiamo numerosi

Raffaele Cavaliere