Giorno del Ricordo, la cerimonia ieri a Bracciano • Terzo Binario News

Si è svolta venerdì 10 febbraio alle ore 11 in piazza IV Novembre, a Bracciano, davanti al Monumento ai Caduti la manifestazione denominata “Giorno

del Ricordo”, istituita con Legge 30 marzo 2004, n.92, e promossa in tutta Italia anche dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria dei Martiri delle foibe e ricordare l’esodo forzato di migliaia di nostri connazionali dal confine orientale d’Italia.

L’Evento si è svolto senza il Patrocinio gratuito dell’amministrazione comunale

richiesto in data 19 gennaio u.s., senza nessuna rappresentanza dell’Amministrazione comunale e in assenza di alcuna comunicazione ufficiale della loro volontà, con la sola autorizzazione da parte del Comandante della Polizia Locale.



La Manifestazione ha visto la graditissima presenza delle associazioni di Bracciano: AVAB odv Protezione Civile Regione Lazio Coordinamento Coreir, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, l’Associazione Nazionale Aviazione Esercito, l’Associazione Nazionale Arma Aeronautica e di una rappresentanza di cittadini e amici del nostro Comitato.

“Quest’anno ricorre l’80° anniversario dell’inizio degli infoibamenti, crimini

commessi dai partigiani comunisti slavi ai danni dei nostri connazionali – dichiara il Presidente Luca Testini– quindi abbiamo messo ancora maggiore impegno per

commemorare i Martiri delle foibe e il sacrificio degli Esuli dal confine orientale

d’Italia, costretti ad abbandonare terre da sempre italianissime”.