Elio Pecora presenta "L’Avventura di restare, Poesie 1970-2020" da Scritti e Manoscritti a Ladispoli • Terzo Binario News

Domenica 22 ottobre alle 11 Elio Pecora presenterà la sua raccolta di poesie intitolata L’Avventura di restare. Poesie 1970-2020 appena pubblicata da Crocetti Editore.

Dialoga con l’autore Eugenio Murrali.

Poesia. Impavida, sfrontata, negata o arresa ai canoni, attende al varco gli ostensori e illude chi si ammanta. Né manca di sconoscersi là dove convocata.

Elio Pecora racconterà anche aspetti inediti del mondo della letteratura, la sua amicizia con Elsa Morante e Alberto Moravia, Calvino e altri ancora.

Elio Pecora è nato a Sant’Arsenio (Salerno) nel 1936, dal 1966 abita a Roma. Ha pubblicato raccolte di poesie, racconti, romanzi, saggi critici, testi per il teatro, poesie per i bambini. Ha curato antologie di poesia italiana contemporanea. Dirige la rivista internazionale “Poeti e Poesia”. Ha collaborato per la critica letteraria a quotidiani, settimanali, riviste fra i quali: La Voce Repubblicana, La Stampa-Tuttolibri, Il Mattino, La Repubblica-Mercurio, Reporter, L’Espresso, Tempo Illustrato, Wimbledon, Strumenti critici, Belfagor) e al secondo e terzo programma RAI.

Eugenio Murrali è giornalista, scrittore e docente. Tra i suoi li ibri ricordiamo “Il sogno del teatro. Cronaca di una passione”, scritto con Dacia Maraini e pubblicato da Rizzoli nel 2013, “Lontananze perdute. La Sicilia di Dacia Maraini”, uscito nel 2016 per Giulio Perrone. Ha curato insieme a Paolo Di Paolo per la collana de I Meridiani della Mondadori il volume “Romanzi e racconti” di Dacia Maraini, uscito nel 2021. Più recentemente ha scritto per Bompiani l’introduzione alla nuova edizione del Teatro di Alberto Moravia che uscirà nel 2023. Come giornalista collabora da anni con Il Foglio e con Radio Vaticana/ Vatican News, per cui conduce a volte il notiziario settimanale in latino Hebdomada Papae. È caporedattore della rivista universitaria “Quaderni del ‘900”. È nella giuria del Premio Strega come Amico della domenica e fa parte di altre giurie di premi letterari, tra cui l’Orbetello Book Prize.

L’ingresso è gratuito ed è consigliata la prenotazione