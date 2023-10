"Solidarietà con il popolo palestinese" a Ladispoli • Terzo Binario News

“Sono passati 75 anni dalla creazione dello stato d’Israele. Da quella data si è tristemente assistito al trasferimento di circa 5,6 milioni di palestinesi e alla massiccia espulsione dalle loro case, villaggi e città senza prospettiva alcuna di un ritorno.

Questa catastrofe o Nakba come viene chiamata in arabo dai palestinesi, non solo non sembra arrestarsi ma sta vivendo in questi giorni una drammatica escalation.

Nonostante i tratti evidenti della situazione, assistiamo a scelte del governo italiano e dell’Unione Europea di completa subalternità agli Stati Uniti e quindi di una sostanziale identificazione con Israele.

Anche i media si dimostrano portatori, nella loro stragrande maggioranza, di una narrazione unilaterale totalmente supina nei confronti dei crimini di Netanyahu che misconosce le profonde radici del conflitto e disumanizza il popolo palestinese.

Per quanto i terrificanti attacchi di Hamas siano da condannare, non possiamo non tenere in considerazione la brutalità dell’occupazione israeliana che ha fatto di Gaza una prigione a cielo aperto.

C’è un aggressore, lo stato d’Israele e c’è un aggredito, il popolo palestinese. C’è uno stato che mette in atto l’apartheid, non rispetta il diritto internazionale e occupa territori e c’è un popolo che resiste e lotta per veder riconosciuti i suoi diritti.

È per tutto ciò che esprimiamo la nostra piena solidarietà al popolo palestinese e a chi in Israele si batte per la fine dell’occupazione e dell’apartheid.

Per la difesa incondizionata del popolo palestinese, per il suo diritto all’autodeterminazione, per il suo diritto alla resistenza contro le forze d’occupazione, indipendentemente dalla natura politica delle sue direzioni”.

Comitato Pace in Palestina (Ladispoli-Cerveteri)