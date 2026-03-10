Un bel Santa Marinella supera il Real Campagnano, adesso testa al Tarquinia • Terzo Binario News

Un bel Santa Marinella quello visto contro il Real Campagnano, non solo per il 4-1 conclusivo ma anche per la prestazione.

Infatti i rossoblù, dopo essere raggiunti sull’1-1 sono stati capaci di allungare.

Sugli scudi il solito Peppe Tabarini in gol al 7′ da metà campo che ha pizzicato il portiere fuori dai pali.

Al 12′ pareggio ospite su calcio di punizione di Calabresi. Dopo un palo nel primo tempo, nella ripresa i santamarinellesi al 10’ con Di Pofi passano di nuovo in vantaggio grazie ad un tiro potente che si insacca all’angolino. Poi arriva la doppietta di Tabarini al 26′ che mette al sicuro il risultato. Alla mezz’ora arriva la rete anche per il neo entrato Astorelli che chiude la gara sul 4-1. A fine gara squadra chiamata a gran voce dai tifosi per ricevere i meritati applausi. Invece prima del fischio di inizio, è stata consegnata la nuova maglia “Avanti Insieme” alla mamma di Stefano Ferri, giovane dirigente recentemente scomparso. A donarla, il presidente del Santa Marinella Calcio Orazio Sanfilippo perché tra i nomi dei tifosi che hanno aderito all’iniziativa compare anche quello di Stefano Ferri. «Stefano era un amico, un tifoso, un dirigente eccezionale, una persona amata da tutti che ha lasciato un vuoto incolmabile. Il minimo che potessimo fare era far apporre sulle nuove maglie da gioco, tra i nomi dei tanti tifosi che hanno aderito, anche il suo. Lui sarebbe stato il primo ad acquistare uno spazio sulla maglia, e siamo onorati di giocare con il suo nome sulle maglie» hanno scritto dal sodalizio.

Della partita parla mister Daniele Fracassa: «Era uno scontro diretto contro il Campagnano e lo abbiamo preparato nel migliore dei modi. Così ne è uscita una bellissima vittoria, dove la squadra ha rischiato poco, tranne che su un calcio di punizione dove loro hanno pareggiato. Poi però siamo stati autoritari, padroni del campo e si è visto un gruppo unito nonostante le difficoltà legate alle assenze di Cerroni, Del Mastro, Luchetti e Casaccia. Faccio i complimenti a Chiappini, portiere classe 2008, che ha esordito ed è stato veramente bravo. Complimenti anche a Salis, altro under 2006 che ha esordito dal primo minuto: i due ragazzi sono stati sempre in partita dando il massimo. Tornando alla gara, è una vittoria che ci dà morale e slancio per rimanere aggrappati alla speranza di conquistare la terza posizione. Ce la stiamo mettendo tutta, i risultati cominciano ad arrivare e adesso non bisogna abbassare la guardia, perché domenica andiamo a Tarquinia. Sarà una partita insidiosa ma da vincere. In conclusione, sono contento che la squadra ha bagnato e onorato con una vittoria la nuova maglia e la memoria di Stefano Ferri».

Aggiunge il direttore sportivo rossoblù Stefano Di Fiordo: «Vittoria importantissima quella contro il Campagnano. Al di là delle assenze che avevamo, era importante vincere perché venivamo dalla sconfitta di Pescia. I ragazzi hanno messo in campo una bellissima prestazione, anche coloro che fin qui hanno giocato di meno. Alla fine è uscito un bel risultato rotondo e meritato, ora però dobbiamo dare continuità con una vittoria fuori casa a Tarquinia, dove non sarà certo facile fare bottino pieno. Sono contento perché in questa bella giornata di calcio abbiamo onorato anche Stefano Ferri il nostro dirigente recentemente scomparso».