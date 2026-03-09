Allumiere ha celebrato la parità: una rete corale per la "Giornata Internazionale della Donna" • Terzo Binario News

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Allumiere si è fatta teatro di un’importante iniziativa dedicata alla memoria e alla cittadinanza attiva. Promosso dall’associazione “Se Non Ora Quando” (Snoq) in sinergia con l’Amministrazione Comunale e il tessuto associativo locale — dal Cammino dei Minatori alla Cooperativa Alfa Due, fino alla Compagnia Teatrale e al Coordinamento Donne CGIL SPI — l’evento ha declinato il tema della parità attraverso un dialogo intergenerazionale tra riflessione e convivialità.

Il programma si è aperto domenica con “Il Cammino dei diritti” (Anello Celeste), un percorso simbolico culminato in un pranzo sociale presso il Centro Anziani. Il pomeriggio culturale ha poi lasciato spazio a letture tematiche e alla proiezione del film “Romantiche”, offrendo uno sguardo attuale e coinvolgente sulle sfide del mondo femminile. Lunedì la “staffetta della Consapevolezza” ha fatto tappa alla scuola secondaria dell’IC Tolfa, guidata dalla dirigente Brigida Di Marcello. Un appuntamento denso di significato, aperto dalla lettura di alcuni articoli della Costituzione per ribadire i fondamenti dei nostri diritti.

Il cuore dell’evento ha visto i ragazzi protagonisti: prima con un’emozionante esecuzione de “Le donne lo sanno” di Ligabue, e a seguire con la proiezione del film “We Want Sex”, pellicola simbolo delle lotte per la parità salariale. Un’occasione educativa preziosa per trasmettere alle nuove generazioni il valore profondo delle conquiste civili.

L’obiettivo di unire “le donne di ieri, oggi e domani” è stato dunque pienamente raggiunto.

“Abbiamo voluto un evento corale per coinvolgere l’intera comunità— hanno dichiarato le esponenti di Snoq — Ancora una volta, la forza della rete locale è stata la chiave per trasformare una ricorrenza in un momento di crescita collettiva”.

(foto di Catia Mariani)