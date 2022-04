Elezioni Ladispoli, Europa Verde ribadisce: "Con Pascucci per la sua coscienza ambientale" - Terzo Binario News

“Come Associazione Europa Verde di Ladispoli riteniamo di aver fatto la scelta migliore: accordando la nostra piena collaborazione, ma soprattutto la nostra piena fiducia al candidato Sindaco Alessio Pascucci, per le prossime elezioni amministrative del Comune di Ladispoli che si terranno il prossimo 12 giugno 2022.

Riteniamo che Alessio Pascucci in questi 10 anni come Sindaco di Cerveteri abbia dimostrato nei fatti che un Comune può avere una coscienza ambientale, e che l’Utopia Ambientalista può diventare una linea guida, una Buona Pratica di come amministrare una Città, un Territorio, una Comunità.

Tante sono state le scelte ambientali fatte dalla sua amministrazione che vale la pena rammentare, tra cui:

· Adozione di un piano regolatore che diminuisce le cubature del 40% rispetto al pregresso, con una metodica partecipata realizzata con piú di 80 incontri con la cittadinanza;

· Cancellazione dei Patti Territoriali che prevedevano un ulteriore milione di mc sulla città

· Acquisizione pubblica dell’agglomerato di Campo di Mare sino ad allora in mano ai privati;

· Ripubblicizzazione dell’area del parco verde all’ingresso di Cerenova prima in mano ai privati;

· Abbattimento di uno stabilimento balneare edificato abusivamente nell’area protetta di Torre Flavia;

· Adozione Piano di Utilizzazione Arenile.

· Riqualificazione del tratto di spiaggia di Campo di Mare: istituendo un parco verde sul lungomare per una fascia di 300 metri dalla battigia, costruendo un nuovo lungo mare e realizzando una spiaggia attrezzata inclusiva;

· Censimento delle essenze arboree esistenti nel Comune di Cerveteri, impresa non da poco visto che per estensione Cerveteri è 6 volte più grande di Ladispoli (134,32 km² contro 25,95 km);

· Piantumazione di oltre 3.000 alberi nel territorio comunale;

· Potenziamento di tutti i depuratori e realizzazione dei 2 nuovi depuratori a servizio del Sasso e di Ceri;

· Portare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani dal 12% del 2012 all’attuale 74 % ;

· Creare la prima rete di piste ciclabili della città di Cerveteri

Inoltre ricordiamo che Alessio Pascucci è sempre stato in prima fila nelle battaglie vinte per la chiusura della discarica di Cupiniro e per impedire la realizzazione di un impianto a biogas a pian della Carlotta e della discarica a Pizzo del Prete.

Da non dimenticare in fine il rilancio eco-culturale di Cerveteri, dove da 15 anni organizza l’Etruria ECO Festival, è che quest’anno (2022) è riuscito a portare Cerveteri in finale per l’assegnazione del prestigioso titolo di Città della Cultura;

L’elenco è lungo è potremmo proseguire, pensiamo che i fatti sopra riportati ci diano ragione nel pensare che Alessio Pascucci abbia ben governato Cerveteri nei suoi 10 anni di amministrazione, soprattutto se li confrontiamo con le Azioni effettuate negli analoghi anni qui a Ladispoli, dalle amministrazioni che si sono succedute.

Come Associazione Europa Verde di Ladispoli, crediamo che Alessio Pascucci possa ben governare anche la Nostra Città, per questo chiediamo ai cittadini di Ladispoli, di aiutarci a realizzare questo obiettivo per dare una coscienza ambientale al Comune di Ladispoli, affinché l’Utopia Ambientalista diventi una Buona Pratica di come Amministrare la nostra Città, il nostro Territorio, la nostra Comunità.

Un obiettivo realizzabile solo eleggendo Pascucci Sindaco.

Inoltre per proseguire e consolidare il cambiamento ambientalista avvenuto nella città di Cerveteri, anche l’associazione Europa Verde circolo di Ladispoli in sinergia con quello di Cerveteri sostiene la candidatura a Sindaca di Elena Gubetti”.

I Portavoce Sabrina Sabellico e Francesco Vigliotti