Renna sui lavori all'Olmetto: "Miraggi per 5 anni, non poteva passare nemmeno lo scuolabus" - Terzo Binario News

“Come anche trionfalmente annunciato sul sito facebook dalla pagina ‘Città di Ladispoli’, abbiamo constatato che sono iniziati i lavori per garantire “le condizioni minime di fruizione in sicurezza delle strade” per alcune strade del comprensorio Olmetto, come da “ordinanza 36 del 12 aprile 2022”.

Ovviamente figuriamoci se si rifiuta l’unica cosa fatta da Ladispoli per una zona disastrata.

Viene spontaneo però ricordare che questa, come altre richieste, tutte fattibili, sono state presentate a questa Amministrazione a partire dal 2017 ricevendo solo disinteresse quando non addirittura risposta che non fosse possibile farlo in quanto si trattava di strade private.

Per cui lavori minimi come questi, ma anche qualche fototrappola per contrastare l’abbandono di rifiuti o un minimo di illuminazione o le corsie di accesso sull’Aurelia per la sicurezza di tutti, sono stati per cinque anni un miraggio per i lottisti pagano le tasse esattamente come cittadini del centro città.

Per cinque anni dietro risibili scuse si è negato questo che oggi, miracolosamente, a 50 giorni dalle elezioni, diventa possibile, peraltro nel periodo meno utile.

Non si tratta di vuota polemica preelettorale (come qualche patetico soggetto cercherà di far credere), ma di sostanza visto che per cinque anni i residenti della zona sono stati costretti a vivere in condizioni di degrado e fra questi vi sono dializzati, malati oncologici, ragazzi per i quali non è potuto passare lo scuolabus.

Quindi invece di vantarsi per qualcosa di fatto questa amministrazione dovrebbe vergognarsi per i cinque anni in cui ha negato il minimo anche a chi era più debole non dicendo la verità e minimo riscontro che invece oggi, miracolosamente, ma solo sotto elezioni, scopriamo che era possibile”.

Massimo Renna

“PS: In trepida attesa di riscontro …anche rispetto a tutta la documentazione ricevuta solo grazie al Tribunale”.