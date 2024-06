Elezioni a Civitavecchia: Grasso stacca tutti, Piendibene insegue ma è duello all'ultimo voto con Poletti • Terzo Binario News

Indietro D’Antò, buon risultato per la Galletta; ultimo Petrelli

Avvincente la corsa a palazzo del Pincio, dove andrà il candidato prescelto dai civitavecchiesi.

Dopo sette sezioni scrutinate sulle 53 presenti in città, in testa al momento c’è Massimiliano Grasso con 1.022 voti è al 34,53%; segue Marco Piendibene con 597 voti ovvero il 20,17%; appena 38 voti in meno per Paolo Poletti, al 18,89%.

Più staccato gli altri candidati: Enzo D’Antò è al 15,17% con 449 voti, Roberta Galletta al 7,3% con 216 preferenze e infine Vittorio Petrelli al 3,95% ovvero 117 voti.