Elena Gubetti resta sindaca di Cerveteri, respinta la sfiducia • Terzo Binario News

Era sull’orlo del precipizio, forse mai come oggi con il rischio di finire nel baratro, e invece la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti si è salvata, schivando il proiettile politico.

Infatti in un consiglio comunale-fiume, con il solo tema della sfiducia all’ordine del giorno, alla fine con 12 voti contrari e 11 favorevoli, è stata respinta la mozione di sfiducia.

Assente il solo consigliere Nicolò Accardo, c’è da dire che la prima cittadina cerite si è astenuta dal voto.

Fra i fuoriusciti dalla maggioranza è stata l’occasione per un redde rationem di tutto ciò che non è stato realizzato e su cui puntavano, lamentando poca condivisione dell’azione amministrativa. L’opposizione ha sciorinato tutti i problemi di Cerveteri che la giunta Gubetti non ha risolto molti dei quali endemici.

Al momento dell’alzata di mano, anche se per un solo voto, la sfiducia non è passata e la sindaca può continuare a Cerveteri continuando però a camminare sul filo del rasoio per via di numeri che rimangono risicatissimi.