Musei del Castello di Santa Severa, il Comune propone l'affidamento temporaneo • Terzo Binario News

Il Sindaco Pietro Tidei ha formalizzato in data odierna una proposta di affidamento temporaneo alla Società Coopculture per i Servizi Museali del Castello di Santa Severa, il Museo del Mare e della Navigazione Antica, con validità fino al 7 gennaio 2026.

“Un’azione intrapresa – sostiene il primo cittadino – per garantire la piena ed ininterrotta fruizione del nostro patrimonio culturale. La continuità è prioritaria”.

Preso atto che i servizi svolti da Coopculture si interromperanno il 4 novembre, il Sindaco Pietro Tidei intende assicurare la continuità amministrativa del servizio, fiore all’occhiello della programmazione culturale, anche grazie all’impegno e alla professionalità dimostrata da Coopculture e garantire la fruizione dei musei, soprattutto in vista delle imminenti festività natalizie.

“Ho richiesto alla Direzione Generale di Coopculture – prosegue il Sindaco Tidei – di valutare l’opportunità di riprendere i servizi in via temporanea, suggerendo una flessibilità che preveda un’eventuale rimodulazione oraria per il mese di novembre, in vista di una successiva e necessaria implementazione nel periodo di dicembre, mese di grande affluenza turistica. Ribadisco altresì l’impegno da parte dell’amministrazione comunale nel raggiungere una soluzione definitiva e congiunta con LazioCrea e Regione Lazio per la firma della Convenzione relativa alla gestione degli spazi del Castello di Santa Severa. Il nostro obiettivo è chiudere la questione entro il mese di dicembre per ripristinare un clima di serena collaborazione ed offrire servizi culturali d’eccellenza. La cittadinanza merita chiarezza e servizi stabili. Confido in un positivo e rapido riscontro da parte di Coopculture per assicurare che non vi sia alcuna interruzione nell’offerta culturale della nostra Città” conclude il Sindaco Pietro Tidei.