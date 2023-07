È morto Tony Bennett, musica americana e mondiale in lutto • Terzo Binario News

È morto Tony Bennett, 96 anni, era l’ultimo crooner americano.

Nella sua lunga carriera ha vinto, tra gli altri premi, 20 Grammy Awards e ha realizzato 100 album.

La morte di Tony Bennett – riferiscono i media americani – è stata annunciata dalla sua portavoce Sylvia Weiner.

L’artista soffriva dal 2016 del morbo di Alzheimer, secondo quanto la moglie Susan aveva dichiarato nel febbraio 2021 ad AARP The Magazine.

Ha continuato a esibirsi e registrare nonostante la sua malattia; la sua ultima esibizione pubblica fu nell’agosto di quell’anno, quando apparve con Lady Gaga al Radio City Music Hall in uno spettacolo intitolato One Last Time.