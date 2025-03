Duplice intervento antidegrado presso le Mura Aureliane e in via Cilicia di Roma Capitale • Terzo Binario News

Sono in corso una serie di interventi da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare i fenomeni di degrado urbano.

Ieri agenti del II Gruppo “Sapienza” hanno eseguito un’operazione per il ripristino del decoro lungo le Mura Aureliane.

L’intervento si è reso necessario per consentire all’impresa incaricata di avviare i lavori di consolidamento e restauro del tratto compreso tra via Montebello e piazzale di Porta Pia. L’operazione si è svolta con il supporto del personale di AMA e della Sala Operativa Sociale (SOS) del Comune di Roma, garantendo assistenza alle persone presenti nell’area.

Durante le operazioni, è stato identificato un uomo di 67 anni, di nazionalità italiana, al quale è stata offerta una sistemazione alloggiativa, che ha tuttavia rifiutato. Contestualmente, il personale AMA ha provveduto alla pulizia e sanificazione dell’area, rimuovendo un’ingente quantità di masserizie. L’intervento si è concluso con la consegna dell’area alla ditta incaricata per l’inizio dei lavori. L’operazione rientra nel piano di tutela e valorizzazione del patrimonio storico della Capitale, garantendo al contempo il decoro e la sicurezza dell’area.

Questa mattina un’altra operazione è stata effettuata dalle pattuglie dei Gruppi VII Appio e I Trevi, che hanno proceduto allo sgombero di due insediamenti posti al margine di Via Cilicia, a ridosso della ferrovia Roma – Civitavecchia. Sul posto anche la Polizia di Stato e gli operatori della Sala Operativa Sociale, i quali hanno fornito supporto di natura assistenziale agli occupanti.

Due cittadini di nazionalità romena sono stati perseguiti per bivacco, con annesso ordine di allontanamento. Rimosse 12 tende e 24 giacigli. L’Ama ha bonificato l’area dai rifiuti, quantificando in oltre 100 metri cubi i materiali portati in discarica (rifiuti ordinari, RAE e Speciali). Al contempo è stato ripulito anche il sottopasso per l’inversione di marcia. Il servizio ordinario di viabilità per gli incroci di Piazza Galeria e Satrico/Acaia è stato rinforzato per l’occasione per favorire la fluidificazione del traffico.