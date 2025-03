"Sono svenuto in via Livorno a Ladispoli, grazie a chi mi ha soccorso" • Terzo Binario News

Malore in strada lunedì scorso per un cittadino che porge i ringraziamenti al 118 di Marina di San Nicola per l’intervento

“Lunedi scorso nel tardo pomeriggio a Ladispoli in via Livorno ho perso i sensi e sono caduto in terra.

Desidero ringraziare i miei soccorritori .Concittadini che vedendomi incosciente in terra hanno allertato il 112 e non si sono allontanati fino quando il personale dell’ambulanza del 118 di Marina di San Nicola intervenuto mi ha rianimato.

I competenti soccorritori del 118, angeli innamorati, che sono , persino , riusciti a trasfondermi parte del loro amore amore per la vita durante il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Bracciano dove sono stato sapientemente seguito”.

Gaetano Minasi