Due tentativi di furto sventati da Roma Capitale in centro: denunciati un francese e un peruviano • Terzo Binario News

Due tentativi di furto in poche ore, avvenuti un paio di giorni fa nelle strade del centro storico: in entrambi i casi i responsabili sono stati intercettati dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e la refurtiva riconsegnata alle vittime.

È durato poco il tentativo di fuga di un uomo di 49 anni che, dopo aver sottratto la borsa ad una turista tedesca, seduta al tavolino di un locale in Via del Seminario, ha tentato la fuga.

Allertati dalle grida delle dipendenti dell’attività di somministrazione, che avevano assistito alla scena, gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nei servizi di anti abusivismo commerciale nelle vicinanze, si sono messi subito all’inseguimento dell’uomo e lo hanno bloccato in Via de’ Burrò.

In quanto privo di documenti, per il 49enne, di nazionalità francese sono stati avviati gli accertamenti di rito, al termine dei quali lo stesso è stato denunciato per tentato furto, mentre la borsa, che l’uomo aveva gettato a terra nel cercare la via di fuga, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

Sempre nel centro storico, precisamente a Piazza di Spagna, un’ altra persona, è stata fermata da una pattuglia, in sevizio di controllo sulla piazza, mentre tentava la fuga dopo aver cercato di rubare un portafogli di valore da una nota boutique della zona. Anche in questo caso l’uomo, 49 anni di nazionalità peruviana, è stato denunciato.