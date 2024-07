Due cani e una micia, tutti aspettano dei nuovi padroni • Terzo Binario News

Due cani e una micia, tutti sono alla Lndnc di Milano.

BESS gentile cagnolina di taglia media è nata 18.5.2023. Foto del titolo.

BESS E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.it www,legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159

L’abbiamo chiamato NIGEL , che significa “scuro”, come il suo passato.

Sappiamo infatti che è stato lasciato volutamente -quindi abbandonato- all’interno di un’ area cani del Comune di Cologno Monzese il 7 Giugno.

Privo di microchip, applicato poi al canile sanitario, NIGEL e’ stato traferito oggi al nostro Rifugio, ennesimo simil pit bull,

ennesima storia che racconta di questi cani: ceduti, abbandonati, in mano a delinquenti o a persone inadatte, incapaci di gestirli.

Spaventato e diffidente, come dargli torto, e’ l’ennesimo cane che chiede giustizia,

una legge che vieti le cucciolate casalinghe di queste tipologie di cani, distribuite a chiunque e che stabilisca delle regole al loro possesso, compresa la formazione dei proprietari con parte pratica in campo.

Le evidenze scientifiche parlano chiaro: sono questi i cani che, dopo anni di randagismo debellato in Lombardia e nord Italia, stanno riempendo i nostri canili!

Chiunque potesse avere info utili per rintracciare il proprietario ci contatti

PAPERINA tenera gattina nata 1.1.2009 ha visto il suo mondo tranquillo e d’amore crollare per la morte a pochi giorni uno dall’altra

dei suoi padroni. Vorremmo tanto che trovasse presto una nuova casa e ancora tanto amore.