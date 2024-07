Quinto successo a Civitavecchia per "Libri sotto le Stelle" con Book Faces • Terzo Binario News

La quinta edizione di “Libri con le Stelle” della Book Faces ha emozionato l’Arena Pincio.

Centra nel segno il nuovo format della rassegna letteraria che è arrivata alla quinta edizione. Tante persone hanno preso parte alle due serate letterarie del 4 e 5 luglio, acquistando i libri delle scrittrici e degli scrittori, tutte firme del panorama nazionale italiano, grazie alla collaborazione della Libreria Dettagli che ne ha curato la vendita.

Libri, letteratura e intrattenimento sono andati in scena sul palcoscenico dell’Arena Pincio, che è stato calcato dalle scrittrici Tea Ranno, Simona Baldelli e Viviana Picchiarelli, intervistate da Tonia Bardellino e Manola Maccarini, e dagli scrittori Gian Luca Campagna, Franco Limardi e Marco De Franchi con la conduzione di Gino Saladini.

Letteratura e musica vanno sempre a braccetto per la Book Faces e non poteva infatti mancare l’accompagnamento musicale dei maestri Anthony Caruana, Eleonora Bernabei, Felice Tazzini e Gino Fedeli.

“Siamo stati davvero felicissimi di vedere realizzato il nostro progetto per la rassegna di questa estate – ha affermato il Presidente Marco Salomone – Ci siamo voluti mettere alla prova per realizzare qualcosa di diverso e di migliore e ci siamo riusciti. Ne sono testimoni le tantissime persone che hanno partecipato e che ci hanno espresso il loro gradimento, riempiendoci di complimenti e di elogi. Non ultimi, anche gli stessi musicisti e soprattutto gli autori e le autrici che abbiamo ospitato hanno particolarmente apprezzato e gradito la kermesse per organizzazione e ospitalità.

Book Faces da sempre punta a fare della qualità il proprio marchio di fabbrica e “Libri con le Stelle” di quest’anno ha rappresentato un nuovo passo in avanti verso questo obiettivo”.

Concorda con Salomone anche il vicepresidente Ernesto Berretti che ha affermato: “La quinta edizione della manifestazione è stata una conferma di come la vita associativa produce sempre stimoli a fare bene e migliorare. La formula di quest’anno è stata innovativa, ma ha portato bellissime soddisfazioni, considerata la quantità di persone che hanno partecipato e i numerosi sponsor che ci hanno supportato.

Ringraziamo sempre chi ci dà fiducia. Book Faces continua sempre a ideare progetti nuovi, a trovare nuovi stimoli per poter proporre qualcosa di diverso ogni anno. Siamo già all’opera da adesso per sviluppare idee che possano attrarre e far passare una serata serena a chiunque voglia partecipare”.