Due attività commerciali di Canale Monterano inserite nell’Elenco Regionale delle botteghe e delle attività storiche della Regione Lazio 2023 • Terzo Binario News

Sono il vapoforno Fratelli Pasquali e il forno alimentari Pascucci-Viceré, protagonisti del successo del pane e della norcineria canalese

“Due le attività commerciali di Canale Monterano che sono state inserite nell’Elenco Regionale delle botteghe e delle attività storiche della Regione Lazio “annualità 2023”, ufficializzato dall’ente regionale nei giorni scorsi.

Come “botteghe e attività storiche” canalesi troviamo il Vapoforno Fratelli Pasquali e il Forno Alimentari Pascucci-Viceré, entrambi posizionati sul corso del paese e protagonisti negli ultimi decenni del successo del pane e della norcineria canalese.

Se entrambi i forni nascono infatti nei primissimi anni ’50 (del 1952 l’apertura del Vapoforno Pasquali e subito dopo il Pascucci) la licenza di Maria Pascucci per un emporio, poi alimentari ed altro, risale addirittura al 1934, a sua nonna.

“Ringraziamo queste nostre due storiche attività che hanno aderito all’Avviso Pubblico legato alla Legge regionale n° 1 del 10 febbraio 2022, avente ad oggetto proprio la disciplina per la salvaguardia delle botteghe ed attività storiche – afferma Sindaco di Canale Alessandro Bettarelli – un percorso comune che, grazie all’iniziativa della Regione consente di promuovere un processo di valorizzazione e miglioramento di attività e famiglie che hanno segnato la storia del nostro paese”.

Diversi gli elementi che sono stati presi in considerazione ai fini dell’inserimento nell’elenco regionale: la collocazione all’interno di un edificio storico; la presenza di un’architettura d’autore o di elementi architettonici di pregio; la presenza di una riconosciuta tradizione familiare e del particolare pregio dei prodotti offerti. Tutti parametri che ritroviamo negli esercizi commerciali canalesi, che da sempre hanno puntato su tipicità e qualità dei prodotti offerti.

“Colgo l’occasione per ringraziare gli Uffici comunali, in particolare il Suap, che hanno svolto un egregio lavoro di istruttoria e verifica del possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico regionale – spiega il Vice Sindaco con delega per le Attività produttive Fabrizio Lavini – e aspettiamo le misure di sostegno che la Regione ha promesso per le botteghe storiche regionali, che saranno oggetto di un nuovo avviso pubblico cui potranno prendere parte proprio le attività inserite nell’elenco.”

Il logo regionale (nell’immagine) sarà fornito ad ogni bottega e attività storica, nonché a mercati e fiere di valenza storica e alle attività di commercio su aree pubbliche del Lazio, ma il Comune di Canale ha voluto fare intanto delle targhe ricordo con le immagini storiche e attuali dei due esercizi commerciali per chiudere in bellezza l’anno del 150° anniversario della denominazione Canale Monterano, con un ringraziamento affettuoso a queste due famiglie che da decenni portano in alto l’enogastronomia canalese”.

L’Amministrazione Comunale