Due arresti per droga e un'evasione dai domiciliari a Fiumicino • Terzo Binario News

Prosegue l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Fiumicino.

I Carabinieri hanno arrestato un 49enne romano che, nel corso di un controllo in via Volga, è stato trovato in possesso di 17 dosi di crack, 3 dosi di hashish e 230 euro in contanti.

Ad esito della convalida dell’arresto, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari ma, nel corso di una verifica non è stato trovato in casa. Per questo motivo, la Procura ha richiesto e ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Civitavecchia, motivo per cui è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia.

Sempre a Fiumicino, i Carabinieri hanno arrestato un 41enne, con precedenti, che, fermato durante un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di dosi di cocaina e denaro contante.

L’attività investigativa dell’Arma resta costante per garantire la sicurezza dei cittadini e il decoro delle aree urbane del litorale.

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