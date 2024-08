Due adozioni del cuore urgenti per Lucy e Aslan • Terzo Binario News

Lucy è davvero una cagnolina adorabile sempre vissuta in famiglia non sa che presto la sua vita cambierà.. povera Lucy non sei più desiderata e se non

trovi al più presto una nuova casa finirai in canile.. massima condivisione per favore si trova in Sicilia info 340 1196942.

adozione del cuore per Aslan Era un cane meraviglioso, maestoso,

uno splendore biondo ma ora non ce la fa più, il suo sguardo si fa sempre più spento e desolato.. da anni la sua vita è tutta lì, in un box di pochi metri quadri…

fa male al cuore vedere come si è trasformato.. Aslan ha circa 9 anni, tg grande

socievole con i suoi simili, un pò timido con le persone, ma appena si fida cerca e ama le coccole.. Facciamo avvenire il miracolo Aslan non deve morire in canile,

massima condivisione si trova in CAlabria info 3277995741 3289633366