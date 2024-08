A Tolfa la cena di gala apre la XV edizione del Drappo dei Comuni • Terzo Binario News

Domani sera si mangia in piazza Vittorio Veneto, sabato al giardino il concorso delle Miss, domenica 18 nel pomeriggio la corsa dei cavalli su viale d’Italia

Da domani, a Tolfa, inizia la settimana dedicata al Drappo dei Comuni. Quest’anno, la XV edizione si svolge in anticipo rispetto alla festa del patrono Sant’Egidio, di cui la manifestazione fa parte, e che cade i primi di settembre. La gara si terrà il 18 di agosto, mentre domani ci sarà la grande cena di gala in piazza Vittorio Veneto e la siflata per Miss Drappo si farà sabato 17.

Per la cena tutta la piazza sarà riempita da tavoli apparecchiati elegantemente, per far sedere davvero tantissima gente, e saranno serviti piatti a base di propotti locali, cucinati da un pool di ristoratori tolfetani. C’è ancora poco tempo per prenotarsi ai numeri 389-9962135 e 349-6752462. Durante la serata, alla presenza dei rioni e delle scuderi partecipanti, si presenteranno cavalli, cavalieri e ci saranno gli abbinamenti con i comuni. Il Drappo anche stavolta è firmato dall’artista locale Silvia Di Silvestro.

Come evidenzia Felice Tidei, presidente della Pro Loco, “L’evento ha una lunga storia in quanto da sempre le corse dei cavalli tolfetani hanno coronato i festeggiamenti del patrono S. Egidio Abate, evento di valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti attraverso gli stand gastronomici dei comuni partecipanti, come conferma la locandina del 1898. Ma addirittura già gli Etruschi organizzavano gare equestri”.

“Il Drappo, il nome che viene dato all’evento e alla bandiera dipinta a mano da artisti locali, nella formula attuale – spiega poi la sindaca Stefania Bentivoglio -, ridisegnata dall’allora assessore Stefano Carducci, coinvolge nella competizione 8 comuni del territorio che, attraverso sorteggio, vengono abbinati ad altrettante scuderie. La Corsa si svolge nel centro del paese, dalla Piazza Vittorio Veneto in salita lungo il viale d’Italia per circa 500 metri con arrivo dopo la curva “delle suore” e, storicamente, ha una partenza detta “a traina”, senza gabbie e senza corde, probabilmente il momento più adrenalinico della corsa.

Novità saliente l’introduzione del Maxi schermo che permette a tutti i cittadini presenti in piazza di ammirare le fasi più coinvolgenti della corsa. “Negli anni 2020 e 2021 il Drappo non si è tenuto a causa della pandemia Covid – ricorda ancora Tidei -. Il 4 settembre 2022 si ricomincia a correre il Drappo che vede la vittoria del comune di Oriolo col fantino Mario Mocci con la cavalla Bosea da Clodia. Il 3 settembre 2023 partecipano i comuni Allumiere, Canale Monterano, Ladispoli, Manziana, Oriolo, Santa Marinella., Tarquinia, Tolfa. Ottiene la vittoria il Comune di Canale Monterano sempre con il fantino Mario Mocci di Tolfa e la cavalla Bosea da Clodia”.

Il sabato prima della gara, l’anfiteatro della villa comunale abbraccerà il concorso di bellezza, eleganza e portamento Miss Drapp 2024. Ogni Comune in gara avrà la sua concorrente che sfilerà indossando gli abiti, da sera e da sposa, dell’atelier di Tarquinia “Mara Spose”. La serata è a cura della sezione Tolfa della Fidapa, col supporto del centro Aps La Rocca, sotto l’egida del Comune. La Fidapa consegnerà 3 attestati di merito ad altrettante studentesse dipolmatesi ina terza media col massimo dei voti. Oltre alle tre uscite delle concorrenti ci aranno momenti di spettacolo, grazie a cantanti, scuole di danza è ginnastica artistica.

Come accade da qualche anno la corsa del Drappo avrà una premessa in mattinata col VI Palio degli anelli disputato dai 7 rioni comunali per rendere più bella e viva la giornata riprendendo una delle discipline del Torneo dei Butteri.

Nel pomeriggio come al solito ci sarà la sfilata dei sindaci dei paesi partecipanti al drappo (Allumiere, Canale Monterano, Civitavecchia, Oriolo Romano, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Vejano) preceduti dalla banda cittadina e dai giovanissimi tamburini e sbandieratori, gruppo bravissimo di Tolfa nato nel 2023.

“La corsa dei cavalli è un evento di grande bellezza ed energia – conclude la sindaca -. Un evento molto impegnativo e profondamente radicato nel tessuto sociale tolfetano che per la peculiarità del suo percorso e della sua partenza a traina è sicuramente una delle corse in provincia più attese ed importanti. Ancora una volta avremo l’occasione di ospitare tutto il mondo del Cavallo e di far si che Tolfa sia sempre più il luogo e la Città legata a questo mondo.Un ringraziamento a tutti coloro che collaborano all’organizzazione e alla riuscita dell’evento, dalla Proloco allo staff organizzatore della cena insieme ai ristoratori di Tolfa, alla Fidapa per Miss Drappo, a tutti i volontari, all’artista che ha dipinto i Drappi, alle aziende che sostengono l’evento, ai rioni, alle scuderie e ai comuni partecipanti”

Cri.Val.