La razza fa chiudere temporaneamente la Toscana a Santa Marinella • Terzo Binario News

Decisione assunta dalla sicurezza del Playa Puravida per tutelare sia lo stesso animale che i bagnanti

Una razza, non grandissima ma bellissima e affascinante, si è avvicinata talmente tanto alla riva da far chiudere lo spazio di balneazione anche se per pochi metri.

È successo stamani alla spiaggia della Toscana a Santa Marinella dove il pesce cartilagineo si è avvicinato.

Per tutelare sia lo stesso animale che i bagnanti, il personale della sicurezza del Playa Puravida ha optato per un’interdizione momentanea (comunicata alla Guardia Costiera), così da dare il tempo alla razza di allontanarsi in sicurezza.

Nel frattempo però è stato possibile scattare foto e video.