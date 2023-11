Droga, prostituzioni e armi: controlli serrati dei Carabinieri a Centocelle • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, con il supporto di altri reparti della Compagnia di Roma Casilina e i Carabinieri del NAS di Roma, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nell’area del quartiere Centocelle, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia.

Nello specifico, tre persone sono state denunciate dai Carabinieri, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre una ragazza romena è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico; un 16enne trovato in possesso senza giustificato motivo, di un paio di forbici da elettricista ed un cacciavite; due fratelli romani di 46 e 39 anni, con precedenti, trovati in possesso di quattro colpi di arma da fuoco calibro 7,62 e due colpi calibro 357 magnum; una ragazza di 19 anni che si prostituisce è stata controllata dai Carabinieri, mentre in strada, vicino a luoghi frequentati da minori, indossava abiti succinti.

Durante una mirata attività di contrasto antidroga, i Carabinieri hanno sorpreso quattro persone, in quanto trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish e crack e li hanno segnalati alla Prefettura di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Controllati e sanzionati amministrativamente dai Carabinieri del NAS, per un importo complessivo di 6.000 euro, due titolari di macelleria, per violazioni in materia igienico sanitaria relative alla produzione e alla conservazione di alimenti, mentre il titolare di un ristorante è stato sanzionato per un importo complessivo di 4.500 euro, per violazioni inerenti alla preparazione e macellazione abusiva di carni e pollami.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno identificato 86 persone e hanno controllato 33 veicoli.