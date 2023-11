Torna il maltempo, prevista neve fino a bassa quota • Terzo Binario News

Dopo una breve tregua sull’Italia torna il maltempo: una perturbazione raggiungerà il Centro-Nord a partire da giovedì 30, portando nuove piogge e fiocchi di neve fino a quote basse.

La perturbazione numero 12 di novembre, alla fine di martedì 28 abbandonerà l’Italia, lasciando spazio a un generale temporaneo miglioramento del tempo: mercoledì 29 sarà quindi una giornata in prevalenza soleggiata e asciutta, con poche piogge residue confinate all’estremo Sud.

Una nuova perturbazione (la numero 13 del mese) attraverserà l’Italia tra giovedì 30 e venerdì 1, accompagnata da piogge che bagneranno soprattutto il Centro-Nord, abbondanti nevicate sulle Alpi (a tratti anche a bassa quota) e molto vento su tutti i nostri mari.

Nei prossimi giorni temperature sempre al di sotto della norma al Nord, mentre nel resto d’Italia, tra alti e bassi, rimarranno vicine ai valori medi stagionali. La tendenza per il fine settimana descrive una situazione più tranquilla, con più sole e poche piogge, nonostante un generale calo delle temperature.

LE PREVISIONI METEO PER OGGI, MERCOLEDÌ 29

Alternanza tra sole e nuvole al Sud e regioni centrali adriatiche, con qualche pioggia residua, al mattino, sulla Calabria. In prevalenza soleggiato nel resto d’Italia; qualche nebbia al mattino su pianure del Nord e zone interne del Centro. Temperature massime quasi dappertutto in diminuzione, al di sotto della norma al Nord.

LE PREVISIONI METEO PER DOMANI, GIOVEDÌ 30

Prevalenza di tempo bello in Puglia e Calabria. Nuvole altrove: nel corso del giorno piogge sparse su tutto il Nord, gran parte del Centro (a eccezione delle coste adriatiche), Campania e Sardegna; neve sulle zone alpine, inizialmente fino a quote molto basse, poi nel pomeriggio oltre 700-1000 metri. Temperature massime in calo al Nord, in crescita nel resto d’Italia.

Fonte, Meteo.it