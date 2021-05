Droga nascosta nella cabina dell'ascensore - Terzo Binario News

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno denunciato due giovani romani – una 21enne e un 19enne – per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso.

La scorsa notte, i Carabinieri li hanno notati in via Asinari di San Marzano angolo via Baldassarre Orero, zona Casalbertone, mentre cedevano una bustina contenente alcune dosi di hashish a due acquirenti e li hanno immediatamente bloccati. A seguito della perquisizione personale, la ragazza è stata trovata in possesso di altre dosi della stessa droga mentre il 19enne è stato trovato in possesso di denaro contante, ritenuto provento dello spaccio.

I Carabinieri hanno deciso di perquisire anche le abitazioni dei due, rinvenendo, a casa del ragazzo, materiale per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente; da un approfondita ricerca della droga, i Carabinieri hanno scoperto un nascondiglio nella cabina dell’ascensore del palazzo dove sono stati trovati altri 2 g di hashish che però, considerato il luogo come spazio comune, non sono attribuibili al ragazzo, per cui si è proceduto al sequestro a carico di ignoti.

Droga e denaro sono stati sequestrati mentre i giovani sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.